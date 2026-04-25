Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο δύο μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στην επαρχία Ιβάτε, στη βόρεια Ιαπωνία. Οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις και εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Καθώς οι φλόγες πλησιάζουν σε οικισμούς, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση περισσότερων από 3.000 κατοίκων από τον κοντινό οικισμό Οτσούτσι, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Οι πυροσβέστες επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς το λοφώδες έδαφος, ο ξηρός καιρός και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν καεί περίπου 1.800 στρέμματα δασικής έκτασης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί φέτος στην Ιαπωνία, όπου τα περιστατικά δασικών πυρκαγιών παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Μνήμες από το τσουνάμι του 2011

Το Οτσούτσι ξυπνά οδυνηρές μνήμες, καθώς κατά τον σεισμό και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011 είχε χάσει σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού του. «Ακόμα και στην καταστροφή του 2011, η περιοχή δεν κάηκε», λέει η 76χρονη Ταέκο Κατζίκι, μία από τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

«Με τη γη τόσο ξερή, οι εστίες δεν σταματούν να ξεπηδούν. Σβήνεις μία και μετά τρέχεις να σβήσεις άλλη, ξανά και ξανά», περιγράφει ο 37χρονος εθελοντής πυροσβέστης Μασάσι Κικούτσι, ο οποίος είχε χάσει το σπίτι του από το τσουνάμι του 2011.

Ανησυχία για την κλιματική αλλαγή

Η Ιαπωνία παραδοσιακά καταγράφει περιορισμένο αριθμό δασικών πυρκαγιών σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή φαίνεται να αυξάνει τη συχνότητά τους, κυρίως τους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η περίοδος των βροχών.

Τέλος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεν αναμέν πεται βροχόπτωση στηνεριοχή τις επόμενες ημέρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από Reuters