Το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις ενέργειες της Ουάσιγκτον ως πράξεις «πειρατείας».

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι «είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας», υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Τεχεράνης να αντιδράσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόκληση.

Την ίδια στιγμή, στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν, διατύπωσε επίσης τις ιρανικές επιφυλάξεις απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.