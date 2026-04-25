Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται η Τότεναμ, με τον κίνδυνο υποβιβασμού να είναι πλέον ορατός και τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι να αναζητά κάθε πιθανό τρόπο ώστε να ανεβάσει ψυχολογικά τους παίκτες του.

Τα «σπιρούνια» παραμένουν χωρίς νίκη εδώ και 15 συνεχόμενες αγωνιστικές στην Premier League, γεγονός που τα έχει ρίξει στην 18η θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από τη σωτηρία και τη Γουέστ Χαμ.

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γουλβς έχει χαρακτήρα τελικού για την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Ιταλός τεχνικός, θέλοντας να τονώσει την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του, αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί ακόμη και videos από το YouTube.

“Το σίγουρο είναι πως τα λόγια μου δεν είναι αρκετά και προσπαθώ να βρω την καλύτερη λύση για να προσεγγίσω κάθε παίκτη. Μερικές φορές χρησιμοποιείς ένα video, κάποιες φορές λέξεις, άλλες φορές ένα κόκκινο κρασί ή μία μπίρα. Δεν ξέρω.

Μερικές φορές χρησιμοποιείς αναλύσεις σε videos αλλά και μερικές φορές αυτά που έχουν κάνει στην καριέρα τους, σε άλλες ομάδες. Εάν για παράδειγμα βάλω τον Κολό Μουανί σε θέση δεξιού εξτρέμ είναι επειδή έχει παίξει σε αυτή τη θέση.

Εάν πας στο Youtube και δεις φάσεις του Κολό Μουανί στην Άιντραχτ, μπορείς να δεις ότι έπαιξε πολύ καλά σε εκείνη τη θέση και πέτυχε πολλά γκολ από αυτή τη θέση”, τόνισε αρχικά ο Ντε Τζέρμπι αναφερόμενος στη βοήθεια που προσπαθεί να παρέχει με κάθε τρόπο στους παίκτες του, για να προσθέσει με νόημα:

“Όταν δεν δουλεύω στο γραφείο μου, προσπαθώ να βρω κάτι σημαντικό για να δώσω περισσότερες πληροφορίες στους παίκτες επειδή δεν έχουμε χρόνο και θα πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Premier League.

Το Youtube, το Wyscout, ψάχνω να βρω την καλύτερη λύση για τους παίκτες, όχι για μένα. Σήμερα είναι 24 Απριλίου και δεν έχουμε κερδίσει παιχνίδι μέσα στο 2026. Οι παίκτες υποφέρουν από αυτό το γεγονός.

Είναι άνθρωποι και μία νίκη είναι ικανή να τους δώσει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη θετικότητα”.