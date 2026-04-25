Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ δίνουν μεγάλη μάχη για την κορυφή της Premier League, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόβαθμες στους 70 βαθμούς και τη διαφορά να κρίνεται οριακά στα γκολ υπέρ των «πολιτών».

Πριν από αναμέτρηση της Σίτι, οπαδοί της ομάδας χάρισαν ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο, όταν φώναξαν προς τον Πεπ Γκουαρντιόλα την ώρα που κατέβαινε από το πούλμαν: «Πεπ, άσε τον Αρτέτα να πάρει την Premier League».

Η ατάκα είχε ξεκάθαρα χιουμοριστική διάθεση, με στόχο να πειράξει τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης του Γκουαρντιόλα στη Σίτι πριν αναλάβει τους «κανονιέρηδες».

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, η μάχη του τίτλου κορυφώνεται, με κάθε αποτέλεσμα να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας.