Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Τηλεοπτικά από EPT2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Ο Νίκος Γκάλης και ο Φάνης Χριστοδούλου αντάμωσαν ξανά στο Αλεξάνδρειο, με αφορμή την αναμέτρηση του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, ξυπνώντας μνήμες από τις ένδοξες ημέρες τους με την Εθνική Ελλάδας. Ο εμβληματικός Γκάλης έδωσε το «παρών» ως προσκεκλημένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Χριστοδούλου βρέθηκε στο […]
ΟΝίκος Ρογκαβόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Βαλένθια στη σειρά των playoffs της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μυκόνου με 97-76, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, οι «πράσινοι» έκαναν μια καλή πρόβα τζενεράλε πριν το ταξίδι στην […]
Η παρουσία των Γιάννη Αντετκούνμπο, Νίκου Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο φαίνεται πως έχει «τρελάνει» τον κόσμο του Άρη στο «Nick Galis Hall».. Από συνθήματα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρατήσει το ΝΒΑ και να γυρίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του, μέχρι την αποθέωση στον «Γκάνγκστερ» που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Την ώρα του τζάμπολ, […]
Στο περιθώριο της παρουσίας της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Ρίτσαρντ Σιάο, το ενδιαφέρον στο Αλεξάνδρειο στράφηκε και σε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ. Ο Νίκος Γκάλης έφτασε περίπου 20 λεπτά πριν το τζάμπολ του Άρης–Πανιώνιος και γνώρισε εντυπωσιακή αποθέωση από τον κόσμο, που σηκώθηκε όρθιος για να τον χειροκροτήσει. Η παρουσία του θρύλου του […]