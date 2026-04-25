Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε ο εκφωνητής της «Βασίλισσας», Γιάννης Μπιλίρης, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Φωτεινή.

Το ευχάριστο γεγονός συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη… συνέχεια, αφού λίγη ώρα μετά το μυστήριο, ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο γνώριμο περιβάλλον του μπάσκετ, δίνοντας κανονικά το «παρών» στη SUNEL Arena για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Με το χαμόγελο της ημέρας χαραγμένο στο πρόσωπό του, ο Μπιλίρης απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για την ομάδα και το άθλημα, συνδυάζοντας μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του με την παρουσία του στο γήπεδο.