Σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό βάρος και για τις δύο πλευρές, ΑΕΚ και Πανιώνιος μπήκαν στο παρκέ με διαφορετικά «πρέπει», όμως κοινό στόχο τη νίκη. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν για την επιβίωσή τους, ενώ η Ένωση ήθελε το αποτέλεσμα που θα τη διατηρούσε γερά στη μάχη της 3ης θέσης.

Στο φινάλε, η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε περισσότερες λύσεις και καθαρό μυαλό, φτάνοντας σε μια σημαντική επικράτηση με 71-57. Με αυτή τη νίκη οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν στο 16-7, επιστρέφοντας παράλληλα στα θετικά αποτελέσματα και ενισχύοντας τη θέση τους στη βαθμολογία, ενώ ο Πανιώνιος παρέμεινε στην τελευταία θέση με 6-17, σε ένα ακόμη δύσκολο βράδυ στη σεζόν.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους και απόλυτη ευστοχία (7/7 σουτ), οδηγώντας την ομάδα του στο παρκέ. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν επίσης οι Μπάρτλεϊ και Μπράουν με 9 και 11 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Τζέιμς Νάναλι πρόσθεσε άλλους 8, σε μια συνολικά ισορροπημένη επιθετική εικόνα για την Ένωση.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, ο Τζο Τόμασον ξεχώρισε με 19 πόντους, όμως η προσπάθειά του δεν είχε συνοδοιπόρους, καθώς έμεινε ουσιαστικά μόνος απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ, σε μια βραδιά που η ομάδα του δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Ο αγώνας

1ο δεκάλεπτο

Η ΑΕΚ μπήκε με ένταση και απόλυτη συγκέντρωση στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Ο Δημήτρης Φλιώνης έδωσε το σύνθημα, με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν γρήγορα τα ηνία (2-9 στο 4’). Ο Μπάρτλεϊ βρήκε άμεσα ρυθμό και η διαφορά άνοιξε ακόμα περισσότερο (2-11 στο 5’), με την Ένωση να «πνίγει» τον Πανιώνιο στην άμυνα. Μπράουν και Νάναλι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, εκτοξεύοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (6-17 στο 7’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε με απόλυτη κυριαρχία των φιλοξενούμενων, με τον Κατσίβελη να διαμορφώνει το 7-21.

2ο δεκάλεπτο

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με τον Τόμασον να παίρνει πρωτοβουλίες και να μειώνει προσωρινά τη διαφορά (12-26 στο 12’). Η ΑΕΚ όμως είχε απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια επιστροφής. Τα εύστοχα σουτ από την περιφέρεια έδωσαν ανάσες στους γηπεδούχους, με τον Τέιλορ να μειώνει (21-26 στο 15’), όμως η Ένωση «χτύπησε» ξανά μέσω Χαραλαμπόπουλου (21-29 στο 17’). Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, ο Πανιώνιος πλησίασε (29-35 στο 19’), αλλά ο Μπάρτλεϊ είχε τον τελευταίο λόγο, διαμορφώνοντας το 29-38.

3ο δεκάλεπτο

Η ΑΕΚ επέστρεψε από τα αποδυτήρια αποφασισμένη να καθαρίσει το παιχνίδι και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Ο Φλιώνης συνέχισε να οδηγεί την ομάδα του και η διαφορά εκτοξεύτηκε (29-44 στο 22’ και 29-47 στο 23’). Ο Πανιώνιος προσπάθησε να μείνει ζωντανός με τον Τέιλορ (35-47 στο 24’), όμως η Ένωση διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο. Φλιώνης και Γκρέι έδωσαν συνέχεια στην πίεση (37-52 στο 26’), με την ΑΕΚ να «κλειδώνει» ουσιαστικά τη νίκη, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 42-59.

4ο δεκάλεπτο

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Λεκαβίτσιους πρόσθεσε λύσεις στην επίθεση, ενώ η διαφορά παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα (44-61 στο 32’). Ο Γκρέι ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (45-64 στο 34’), με τον Λεκαβίτσιους να «σφραγίζει» την εικόνα υπεροχής της Ένωσης (47-67 στο 35’). Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι, με την ΑΕΚ να φτάνει άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα

7-21, 29-38, 42-59, 57-71