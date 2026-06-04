Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς, όταν φίλαθλος αποφάσισε να εισβάλει στο παρκέ για να πλησιάσει τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

Με 6:32 να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης και τους Νικς να προηγούνται με 92-86, ο οπαδός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς τον Γάλλο σούπερ σταρ, επιχειρώντας να βγάλει μια selfie μαζί του.

POV of the fan who ran on the court in Game 1 Wemby was too tall to fit in the video 😭 pic.twitter.com/ZHAgSdEObB — BrickCenter (@BrickCenter_) June 4, 2026

Οι άνδρες ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα και τον απομάκρυναν από το παρκέ, ωστόσο το περιστατικό δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Το NBA προχώρησε σε αυστηρή τιμωρία, επιβάλλοντας στον φίλαθλο ισόβιο αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα της λίγκας.

Με την απόφαση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η προστασία των αθλητών και η ασφάλεια των αγώνων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τα κίνητρα μιας τέτοιας ενέργειας.