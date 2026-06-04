Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 2 της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο δύο σημαντικά ερωτηματικά παραμένουν για τον Εργκίν Αταμάν.

Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης, χωρίς όμως να είναι ακόμη δεδομένη η παρουσία τους στο Game 2 της σειράς (5/6, 21:00).

Η συμμετοχή τους θα κριθεί την ημέρα του αγώνα, όταν και το τεχνικό επιτελείο θα αξιολογήσει την κατάστασή τους και θα αποφασίσει αν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κρίσιμο παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη το προβάδισμα στη σειρά, μετά τη νίκη του στο ΣΕΦ με 82-76, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη σημασία της αναμέτρησης για τους «πράσινους».