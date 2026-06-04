Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σκοπεύει να δηλώσει ένοχος για κακό χειρισμό απόρρητων εγγράφων, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης. Ο Μπόλτον, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πρόεδρο, φαίνεται πως επιδιώκει να κλείσει τη δικαστική εκκρεμότητα που τον αφορά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN, ο Μπόλτον προτίθεται να παραδεχθεί ενοχή για μία κατηγορία παράνομης κατοχής ευαίσθητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, αναμένεται να καταβάλει πρόστιμο που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μπόλτον έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 26 Ιουνίου, όπου θα υποβάλει νέα δήλωση σχετικά με την υπόθεση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής. Όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Οκτώβριο του 2025, είχε δηλώσει αθώος.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, στο πλαίσιο της συγγραφής ενός βιβλίου. Συνολικά του είχαν απαγγελθεί οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα για κατοχή τέτοιων πληροφοριών, κατά παράβαση του Νόμου περί Κατασκοπείας.

Σημειώνεται ότι, ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «ακατάλληλο» για την προεδρία στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 2020.