Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ υπόθεση εκατέρωθεν πυροβολισμών που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου 2026, έξω από οικία σε οικισμό στα Άνω Λιόσια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι δώδεκα από τους συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε συμπλοκή έξω από οικία στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων από πυροβολισμούς με καραμπίνα. Από τα πυρά και τη συμπλοκή προκλήθηκαν επίσης φθορές σε μία οικία και δύο σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, ταυτοποιώντας τους δράστες. Οι 13 κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ένας από τους συλληφθέντες βρέθηκε λίγο μετά το περιστατικό από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εντός οχήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γεμιστήρας με επτά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.