Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, ανέβασε story στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με τον γιο τους να τραγουδάει το τραγούδι «Ο Χορός (Κλείσε τα μάτια)» των Onirama.

Ο μικρός έκλεψε την παράσταση, καθώς τραγούδησε σε άπταιστα ελληνικά, χαρίζοντας μια απολαυστική οικογενειακή στιγμή.

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