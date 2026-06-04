Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, ανέβασε story στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με τον γιο τους να τραγουδάει το τραγούδι «Ο Χορός (Κλείσε τα μάτια)» των Onirama.
Ο μικρός έκλεψε την παράσταση, καθώς τραγούδησε σε άπταιστα ελληνικά, χαρίζοντας μια απολαυστική οικογενειακή στιγμή.
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