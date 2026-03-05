Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ την Παρασκευή (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Τόνισε τη σημασία του ντέρμπι και τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν τέτοιες αναμετρήσεις.

Ο Αμερικανός χαρακτήρισε το παιχνίδι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παράλληλα δήλωσε πως αποτελεί προνόμιο για κάθε παίκτη να συμμετέχει σε έναν τέτοιο αγώνα.

Ο ΜακΚίσικ αναφέρθηκε και στο πρόσφατο αρνητικό σερί της ομάδας. Υπογράμμισε όμως ότι οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν σκληρά για να επιστρέψουν στις νίκες.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του

Πόσο πληγωμένοι είστε μετά από τις δύο σερί ήττες στον Τελικό του Κυπέλλου και στο Κάουνας;

«Είναι δουλειά, όπως πάντα. Σε κάθε αθλητική λίγκα στον κόσμο, είναι αδύνατο να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Πρέπει τώρα να δούμε πώς θα σταματήσουμε αυτήν την κατάσταση».

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε σε δύναμη αυτήν την κατάσταση;

«Ναι, σίγουρα. Ξέρουμε ότι έρχονται έχοντας πολλά να αποδείξουν. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και πρέπει να παίξουμε σκληρά και physical για να το υπερασπιστούμε».

Είχες ξαναπαίξει στο “4” πριν από το Κάουνας;

«Όχι, ποτέ! Είχα κάνει αρκετή δουλειά στο post, αλλά ποτέ δεν ήμουν επίσημα στο ‘4’. Για να είμαι ειλικρινής το απόλαυσα αρκετά. Ήταν κάτι καινούργιο για εμένα και έτσι είναι τα σπορ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις απρόβλεπτα πράγματα».

Με τις απουσίες που έχουμε αύριο, ενδέχεται να σε δούμε και στον άσσο. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς από το ‘1’, ως το ‘4’;

«Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι πάντα έτοιμος να ανταποκριθώ σε όποια θέση να είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το playmaking. Πρέπει να παίξεις άμυνα, να ακολουθήσεις τους κανόνες της κάθε θέσης. Θα βγω απλά εκεί έξω έχοντας προετοιμάσει το μυαλό μου για αυτό».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους μας; Έχουν βγάλει sold-out τον συγκεκριμένο αγώνα από τον Σεπτέμβριο!

«Οι φίλαθλοί μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι που υπάρχουν και είναι μεγάλο προνόμιο το να είσαι μέρος του. Πάντα πρέπει να κερδίζεις, πάντα θες να είσαι ο X-factor σε αυτές τις νίκες, αλλά το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Όποιος και να βγει μπροστά αύριο θα είναι κάτι που θα εκτιμηθεί».

