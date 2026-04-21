Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό με 87-79, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs και συνεχίζοντας την πορεία του προς το Final Four.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος όμως μετά το παιχνίδι έδειξε χαμηλούς τόνους, δίνοντας έμφαση στη συνολική προσπάθεια της ομάδας και όχι στη δική του εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» υπογράμμισε ότι η επιτυχία ήρθε μέσα από ομαδική δουλειά, επιλέγοντας να μην σταθεί στα προσωπικά του στατιστικά, αλλά στη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού στο κρίσιμο παιχνίδι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλέον στρέφει την προσοχή της στη σειρά των playoffs απέναντι στη Βαλένθια, με στόχο μια θέση στο Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς:

Για την προσωπική του απόδοση και την πρόκριση: «Ευχαριστώ τον Κύριο και Σωτήρα μου Ιησού Χρηστό που μου επιτρέπει να κάνω αυτό που αγαπάω. Είναι ευλογία για εμένα. Ήταν καλή εμφάνιση όμως δεν μιλάμε για εμένα. Μιλάμε για την πρόκριση και την ομάδα. Ήμασταν καλοί σήμερα και πήραμε επιτέλους την πρόκριση στα playoffs».

Για τη χημεία με τους συμπαίκτες του και το παιχνίδι του χωρίς την μπάλα: «Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος φέτος, όπου ψάχναμε ο ένας τον άλλον. Σήμερα έκαναν όλα κλικ σε αυτήν την εμφάνιση και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα μου».