Ο Φαρίντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσφέροντας ενέργεια και σταθερότητα στη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ψηλός του «πρασίνων» έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της συνέχειας, τονίζοντας ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κορυφή και η κατάκτηση του τίτλου, ενόψει των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια στα playoffs.