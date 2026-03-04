Δημοφιλή
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.
Χάρι Μαγκουάιρ: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τα γεγονότα στη Μύκονο το 2020
Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020, ύστερα από επεισόδιο με αστυνομικούς. Έξι χρόνια αργότερα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το δικαστήριο εξέδωσε την οριστική απόφαση. Ο Άγγλος στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση κατά τη σύλληψη και απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο «SkySports», του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης […]
Με αλλαγές ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ
Αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το εξ’ αναβολής εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα κόντρα στον Άρη. Μια αλλαγή έκανε ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στην ενδεκάδα της ομάδας […]
EuroLeague: Αυτές είναι οι νέες έδρες των Ντουμπάι, Μακάμπι και Χάποελ
Η Dubai BC θα φιλοξενεί όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στη φετινή σεζόν της EuroLeague στη Zetra Arena του Σαράγεβο, μετά την απόφαση της διοργανώτριας αρχής λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα επιστρέψει στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται ξανά στη Σόφια για τις ευρωπαϊκές […]
Με Λεσόρ η προπόνηση του Παναθηναικού – Χολμς και Σαμοντούροβ εκτός
Ο Ματίας Λεσόρ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ απουσίασαν οι Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δύο ημέρες πριν το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (6/3, 21:15). Ο Χολμς δεν προπονήθηκε λόγω ιγμορίτιδας, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο δεξί πόδι. Από την άλλη, ο Λεσόρ έλαβε την έγκριση του γιατρού που […]