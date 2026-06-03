Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεργάζονται με το Κίεβο για την προετοιμασία σχεδίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι τελευταίες εξελίξεις θεωρείται ότι ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης εξετάζουν το ενδεχόμενο συνομιλιών με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών. Πηγές που παρακολουθούν τις διεργασίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές επαφές και με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Με τις συνομιλίες υπό αμερικανική ηγεσία να έχουν βαλτώσει και τις ρωσικές δυνάμεις να καταγράφουν αυξανόμενες απώλειες σε ένα μέτωπο που παραμένει στάσιμο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες εκτιμούν ότι διαμορφώνεται μια ευκαιρία για να καθίσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πίεση στο Κρεμλίνο και επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων

Η πίεση προς το Κρεμλίνο εντείνεται από τις επιτυχημένες ουκρανικές επιθέσεις με drones βαθιά στη ρωσική επικράτεια, αλλά και από ενδείξεις δυσαρέσκειας για τον πόλεμο ακόμη και σε υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων τώρα θα μπορούσε να αποτρέψει έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, κατά τον οποίο η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις σε αμάχους και ενεργειακές υποδομές.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η τελική απόφαση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν προτίθενται να τον πιέσουν να ακολουθήσει στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί.

Διπλωματικές επαφές και στρατιωτικές ανάγκες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχει συνομιλίες τις επόμενες ημέρες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το ζήτημα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως περισσότερα συστήματα Patriot και άλλα μέσα αεράμυνας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

Τον περασμένο μήνα είχε επίσης δηλώσει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματευτικές προσπάθειες, οι οποίες μέχρι σήμερα διεξάγονται κυρίως υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, έχει καλέσει επανειλημμένα τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Επιφυλάξεις και αντιδράσεις εντός Ευρώπης

Ωστόσο, υπάρχουν και επικριτές της ιδέας για άμεση εμπλοκή σε συνομιλίες με τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι των χωρών της Ε3 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Εκτιμούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δείξει διάθεση σοβαρής προσέγγισης.

Όπως σημειώνουν, ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να προβάλλει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, όπως την παραχώρηση εδαφών που δεν βρίσκονται καν υπό ρωσικό έλεγχο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου πρέπει να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να παράσχουν στον Ζελένσκι τα απαραίτητα όπλα και να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οικονομικές πιέσεις στη Μόσχα

Παράλληλα, τονίζουν ότι οι χώρες της Ε3 οφείλουν να συνεργαστούν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να οδηγήσουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς όπως λένε το πρόβλημα βρίσκεται στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να φαίνονται ως εκείνες που ζητούν από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί, αλλά να αφήσουν τη Ρωσία να αναλάβει την πρωτοβουλία, δεδομένων των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών και των μεγάλων απωλειών στο μέτωπο.

Σημειώνεται ότι, το Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησαν τον Πούτιν πως οι στρατιωτικές δαπάνες ακολουθούν μια οικονομικά μη βιώσιμη πορεία. Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ενδείξεις εσωτερικών διαφωνιών στη Μόσχα, αν και μέχρι στιγμής οι προειδοποιήσεις αυτές δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος έχει ζητήσει να προστατευθούν οι αμυντικές δαπάνες και να γίνουν περικοπές σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε κατά την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία «οδεύει προς το τέλος του». Ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη από τον Ρώσο πρόεδρο πως μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για την λήξη του πολέμου.