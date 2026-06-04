Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το FBI, η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 και οι υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας ανέφεραν ότι οι κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών αξιοποιούν ολοένα και περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής δικτύωσης.

Στόχος τους είναι η προσέγγιση στελεχών κυβερνήσεων και ενόπλων δυνάμεων των χωρών της συμμαχίας, καθώς και ατόμων με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών του δικτύου Five Eyes επισημαίνουν ότι Κινέζοι πράκτορες εφαρμόζουν επιθετική στρατηγική στρατολόγησης μέσω διαδικτύου. Εμφανίζονται ως στελέχη ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιρειών, think tanks ή εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού και δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις αναλυτών εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Ανησυχία για την κινεζική κατασκοπεία

Η κοινή αυτή προειδοποίηση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανησυχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την κινεζική κατασκοπεία, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων με το Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ενώ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί κινεζικής κατασκοπείας «εντελώς κατασκευασμένους» και «κακόβουλη συκοφαντία».

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, στο επίκεντρο της κινεζικής στρατολόγησης βρίσκονται κυρίως πολίτες των χωρών του Five Eyes που διαθέτουν άδειες ασφαλείας, ιδίως όσοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, των πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, προσεγγίζονται και άτομα με έμμεση πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, όπως ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ερευνητικά ινστιτούτα.

Μέθοδοι και συνέπειες

Από την πλευρά του, το FBI τονίζει ότι η Κίνα δείχνει συστηματική προθυμία να παρακάμπτει νόμους, κανόνες και διεθνή πρότυπα για την επίτευξη των στόχων των υπηρεσιών πληροφοριών της. Συχνά χρησιμοποιεί παραπλανητικές διαδικτυακές μεθόδους για να προσεγγίζει άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες αναφέρουν ότι Κινέζοι πράκτορες ζητούν από ορισμένους στόχους τη σύνταξη εκθέσεων και αναλύσεων, προσφέροντας αμοιβές που κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πληρωμές πραγματοποιούνται με κρυπτονομίσματα.

Η προειδοποίηση υπογραμμίζει ότι στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να δεχθεί ερωτήσεις για τα καθήκοντά του, τις δραστηριότητες της μονάδας του, τη βάση όπου υπηρετεί ή ακόμη και για πολεμικά πλοία.

Σημειώνεται ότι, οι υπηρεσίες του Five Eyes επισημαίνουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί άτομα τα οποία συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες, οδηγούμενα σε ποινικές διώξεις, απώλεια θέσεων εργασίας και ανάκληση αδειών ασφαλείας.