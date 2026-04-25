Ο Νίκος Γκάλης και ο Φάνης Χριστοδούλου αντάμωσαν ξανά στο Αλεξάνδρειο, με αφορμή την αναμέτρηση του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, ξυπνώντας μνήμες από τις ένδοξες ημέρες τους με την Εθνική Ελλάδας.

Ο εμβληματικός Γκάλης έδωσε το «παρών» ως προσκεκλημένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Χριστοδούλου βρέθηκε στο γήπεδο από την πλευρά των φιλοξενούμενων, έχοντας τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού. Οι δύο παλαίμαχοι άσοι, που έχουν γράψει ιστορία φορώντας το εθνόσημο, είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και να μοιραστούν κοινές δηλώσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο στιγμές από το ένδοξο παρελθόν τους.

«Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από έμας νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», δήλωσε ο Νίκος Γκάλης.

“Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του”, συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.