Σε ένα χορταστικό αγώνα στα Άνω Λιόσια, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντραρίστηκαν στα «ίσα» σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν στο τέλος με 94-84. Με αυτή τους την νίκη, οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι και αήττητοι στην κανονική διάρκεια της Basket League. Οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού […]