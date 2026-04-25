Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τιμώντας τη μνήμη ανθρώπων της οικογένειάς του που έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο διάστημα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βιώνει μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, καθώς μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολούθησαν ακόμη απώλειες που βύθισαν στο πένθος τον σύλλογο. Ο λόγος για τις απώλειες του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του Ραζβάν και του Παύλου Σαββίδη, αδερφού του Ιβάν.

Για τον λόγο αυτό, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΟ ώστε να αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, κάτι που έγινε άμεσα αποδεκτό, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής.

Με αυτή την κίνηση, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα μνήμης και ενότητας πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού.