Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του για διαπραγματεύσεις με την ιρανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι επικρατεί «σύγχυση» ως προς το ποιος έχει τον έλεγχο στην Τεχεράνη. Δεν βλέπω το νόημα να τους κάνω να πάρουν μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση (των διαπραγματεύσεων). Είναι υπερβολικά μακριά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος είπε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά.

«Υπάρχουν έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σύγχυση στην “ηγεσία” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι», ανέφερε.

«Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας καλέσουν!!!», κατέληξε.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Μόλις ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου που θα πήγαιναν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, για να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Χάνεται υπερβολικά πολύς χρόνος σε μετακινήσεις και υπάρχει υπερβολικά πολλή δουλειά!

Επιπλέον, επικρατεί έντονη εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην «ηγεσία» τους.

Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει τον έλεγχο, ούτε οι ίδιοι.

Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, ενώ αυτοί κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!».

Η αντίδραση Αραγτσί μετά την ακυρώση του ταξιδιού των Γουίτκοφ – Κούσνερ

Την πρώτη του αντίδραση μετά την επίσκεψη του Πακιστάν και την ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δημοσίευσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας πως το Ιράν «μοιράστηκε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου».

Τόνισε ότι η επίσκεψη της Τεχεράνης στο Πακιστάν ήταν «πολύ γόνιμη», ενώ για την κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε πως «ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία».

Αναλυτικά η δήλωση:

Πολύ γόνιμη επίσκεψη στο Πακιστάν, της οποίας τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή μας εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Μοιραστήκαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία.