Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 94-84 στη «Sunel Arena».

Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητο, ολοκληρώνοντας τη regular season με 24 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην αναμέτρηση και τα επερχόμενα playoffs της Euroleague απέναντι στη Μονακό, ενώ εξέφρασε τις ευχές του για καλή τύχη στην ΑΕΚ ενόψει του Final Four του BCL.

Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Η έλλειψη βαθμολογικής πίεσης μας έδωσε τη δυνατότητα να χειριστούμε το ματς, παίζοντας με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να έχουν συμμετοχή περίπου στα 20 λεπτά, έχοντας πολύ μεγάλους μπροστά μας στην Ευρωλίγκα. Η ΑΕΚ έχει ποιότητα και σουτάρει καλά, για αυτό και έμεινε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, της εύχομαι καλή επιτυχία στην Μπανταλόνα.

Είναι πολύ σημαντικό, που μείναμε αήττητοι, κανένα παιχνίδι για εμάς δεν είναι δεδομένο σε πρωτάθλημα με ανεβασμένο επίπεδο. Ήμασταν σοβαροί, έχουμε το ταλέντο. Καλύτερα να μιλήσουμε αργότερα για τη Μονακό, το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, θα κάνουμε τα πάντα για περάσουμε».