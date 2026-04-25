Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έπληξαν το Σάββατο (25/4) την ανατολική ουκρανική πόλη Ντνίπρο, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Η πόλη υπέστη τρεις διαδοχικές επιθέσεις μέσα στη νύχτα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα δήλωσε ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν στο Ντνίπρο, το οποίο αποτελεί επαναλαμβανόμενο στόχο σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

Κατά το πρώτο πλήγμα της νύχτας, τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε ύστερα από ευθεία βολή, με τις αρχές να ανασύρουν τέσσερις σορούς, σύμφωνα με τον Χάνζα. Ο ίδιος ανέφερε ότι η περιοχή χτυπήθηκε εκ νέου μέσα στην ημέρα, ενώ διασώστες επιχειρούσαν στα συντρίμμια· η δεύτερη επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά.

Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε νέα επίθεση, με οκτώ τραυματίες που νοσηλεύονται, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης. «Για περισσότερες από 20 τρομακτικές ώρες, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Ντνίπρο κατά κύματα», έγραψε στο Telegram. «Χτυπούν με πυραύλους και drones. Χτυπούν σκόπιμα. Χτυπούν κατοικημένες περιοχές».

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 619 drones και 47 πυραύλους μέσα στη νύχτα, εκ των οποίων καταρρίφθηκαν 580 drones και 30 πύραυλοι. Η Μόσχα έχει υιοθετήσει τακτική μικρότερων, αλλά συχνών επιθέσεων με δεκάδες drones, τις οποίες διακόπτει με περιστασιακές μαζικές επιδρομές.

Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν για επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Δημοσιογράφος του Reuters είδε ρωσικό drone να καταρρίπτεται πάνω από τα ερείπια της πολυκατοικίας, καθώς οι διασώστες συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να σχολιάσει το πλήγμα στην πολυκατοικία του Ντνίπρο.

Σοκ και οργή στους κατοίκους

«Η Ρωσία παρατείνει εσκεμμένα την τρομοκρατία εναντίον του λαού μας, συνεχίζοντας να στοχεύει κρίσιμες υποδομές και κατοικίες», δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Στο σημείο της καταστροφής, οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να κρύψουν τη θλίψη και την οργή τους. «Ας κοιμούνται τα παιδιά τους στα ζεστά τους κρεβάτια στη Ρωσία, κι ας βλέπουν πώς η Ρωσία μάς “απελευθερώνει” από τα σπίτια μας», είπε η 37χρονη Αλιόνα Κατρούσοβα, κάτοικος απέναντι πολυκατοικίας. Η ίδια παρακολουθούσε με τη ρόμπα της καθώς οι διασώστες ανέσυραν επιζώντες. Το Σάββατο ήταν τα γενέθλια του συζύγου της, Ολέχ. «Είναι σαν να σου δίνουν μια δεύτερη ζωή», είπε εκείνος, αν και το διαμέρισμά τους υπέστη ζημιές.

Στην περιοχή Τσερνίχιβ, στο βορρά, επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν δύο θανάτους και επτά τραυματισμούς, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. «Κάθε τέτοιο πλήγμα πρέπει να υπενθυμίζει στους εταίρους μας ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση και αποφασιστική δράση, ταχεία ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θραύσματα drone προκάλεσαν ζημιές σε στύλο ηλεκτροδότησης και σε βοηθητικό κτίσμα στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό έδαφος· τοπικές αρχές στο Αικατερινούργο ανέφεραν μικρούς τραυματισμούς από πλήγμα σε πολυκατοικία. Ο ρωσόφιλος κυβερνήτης της κατεχόμενης ουκρανικής περιοχής του Λουχάνσκ, δήλωσε ότι ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο τριών κατοίκων χωριού.

Διπλωματικές κινήσεις και άμυνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν το Σάββατο στο Αζερμπαϊτζάν για την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας σε άμυνα και ενέργεια, επιδιώκοντας την ενίσχυση των συμμαχιών της χώρας μέσω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση εναέριων επιθέσεων.

Ο Ζελένσκι ανάρτησε φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, αναφέροντας ότι συναντήθηκε επίσης με ουκρανική στρατιωτική αποστολή.

Το Αζερμπαϊτζάν, που συνορεύει με το Ιράν και έχει τεταμένες σχέσεις μαζί του, έχει εμπλακεί σε πολλούς πολέμους με την Αρμενία από το 1991. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο και την έκρηξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το Κίεβο επιχειρεί να ενισχύσει τη συνεργασία του με χώρες της περιοχής που ανησυχούν για τις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.