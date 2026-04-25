Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 3-0 της Ανζέ εκτός έδρας και πλησιάζει στην κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος, φτάνοντας τους 69 βαθμούς και αυξάνοντας τη διαφορά της στους 6 από τη δεύτερη Λανς.
Ο Λι Κανγκ-Ιν άνοιξε το σκορ στο 7′, με τον Μαγιουλού να κάνει το 2-0 στο 39′. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπεράλντο σκόραρε στο 52′ για το 3-0. Παρά την αποβολή του Γκονζάλο Ράμος στο 74′, η Παρί διατήρησε το προβάδισμά της και συνέχισε αήττητη στην κορυφή.
Η Λιόν – Οσέρ 3-2
Η Λιόν συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στη Ligue 1, κερδίζοντας 3-2 την Οσέρ στην έδρα της και παραμένοντας στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League για την επόμενη σεζόν.
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πάολο Φονσέκα, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο 19′ και το 71′. Ενδιάμεσα, ο Κορεντέν Τολισό σκόραρε το 2-1 για τους γηπεδούχους. Η Οσέρ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ντιομαντέ στο 35′, ενώ το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Οκό στο 88′.