Η προετοιμασία του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας είναι αρκετοί. Το ταξίδι στο Λίβερπουλ δεν είναι και μακρινό, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη συμπαράσταση προς την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Η ΠΣΖ νίκησε στο πρώτο ματς με σκορ 2-0 και η Λίβερπουλ είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Με τη συμπαράσταση των οπαδών της η παριζιάνικη ομάδα θα θελήσει να πανηγυρίσει την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

