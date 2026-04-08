Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Παριζιάνοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες: ο Ντεμπελέ αστόχησε σε πλεονεκτική θέση στο 53′ και στο 87′ βρήκε το δοκάρι με σουτ από δεξιά. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Σαλάχ να μένει εκτός αγώνα.
Η νίκη αυτή δίνει στη Παρί Σεν Ζερμέν σαφές προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Άνφιλντ την Τρίτη 14 Απριλίου.
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ (77′ Λι), Ντεμπελέ.
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (78′ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς (78′ Χάκπο), Σόμποσλαϊ (77′ Τζόουνς), Φρίμπονγκ (90’+1′ Νιόνι), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).