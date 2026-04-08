Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν πτοήθηκε από την παρουσία της Λίβερπουλ και επικράτησε 2-0, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες αλλά εξασφαλίζοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League. Οι Παριζιάνοι είχαν και δοκάρι με τον Ντεμπελέ, ενώ ο Σαλάχ δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Άρνε Σλοτ.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άνοιξε το σκορ στο 11′ με τον Ντουέ, που εκμεταλλεύτηκε την κόντρα στον Χράβενμπερχ και αιφνιδίασε τον Μαμαρντασβίλι. Στο 65′ ο Κβαρατσκέλια διπλασίασε τα γκολ της Παρί, αφού ξεπέρασε τόσο τον Κονατέ όσο και τον τερματοφύλακα των «κόκκινων».

