Η Παρί Σεν Ζερμέν χρειάστηκε μόλις 11 λεπτά για να προηγηθεί στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Ο Ντεζιρέ Ντουέ, αφού κέρδισε αρκετές μονομαχίες, εκτέλεσε ένα σουτ από τα όρια της περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει ιδανικά στα δίχτυα, χαρίζοντας στους Παριζιάνους ένα εντυπωσιακό και τυχερό γκολ.
Σημαντική νίκη για τη Μονακό – Έκανε την ανατροπή η Εφές
Η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύο αναμετρήσεις. Αναντολού Εφές – Παρτιζάν 79-72 (65-65 κ.δ): Διέκοψε το σερί των Σέρβων Σε ματς «θρίλερ» η Εφές κέρδισε με 79-72 την Παρτιζάν στη Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, πέτυχε σπουδαία ανατροπή, καθώς γύρισε από το -13 και στο έξτρα πεντάλεπτο καθάρισε τον αγώνα. […]
«Χάος» στη Βαρκελώνη: Οπαδοί της Μπαρτσελόνα επιτέθηκαν στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης (vid)
Καθώς η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγιζε το «Camp Nou» για τον πρώτο προημιτελικό αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο Champions League, ομάδα οπαδών των γηπεδούχων επιτέθηκε στο πούλμαν με πέτρες και καδρόνια, σπάζοντας ένα τζάμι. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 🔴⚪️ El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas. El bus rojiblanco entró escoltado […]
Πάλι ανατροπή για το ΖΑΟΝ, που προκρίθηκε στους τελικούς μετά από 45 χρόνια – Τελείωσε τη σειρά και ο Παναθηναϊκός
ΖΑΟΝ Κηφισιάς – ΑΕΚ: 3-2 Ο ΖΑΟΝ έκανε τη μεγάλη ανατροπή από 0-2 σε 3-2 σετ κόντρα στην ΑΕΚ, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League Γυναικών, μετά από 45 χρόνια. Ο Μπάμπης Μυτσκίδης ευτύχησε να έχει σε τρομερή μέρα την Ελπίδα Τικμανίδου και την Φερονίκη Ζιώγα, που πέτυχαν 27 […]
Live streaming η «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης
Μια κορυφαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση τραβά τα βλέμματα στα προημιτελικά του UEFA Champions League, με το MEGA να μεταδίδει ζωντανά στις 22:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνακαι Ατλέτικο Μαδρίτης, στον πρώτο αγώνα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Η Μπαρτσελόνα προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση και τη νίκη με 7-2 απέναντι στη Νιούκαστλ στη φάση των «16», […]
ΜακΚίσικ: «Ελπίζω ο Σάσα να κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του»
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο site του Ολυμπιακού πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση στη Σόφια αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 11.000 φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον συμπατριώτη τους Σάσα Βεζένκοφ. Ο ΜακΚίσικ […]