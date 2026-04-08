- 1
Μεγάλη αλλαγή στον ΕΦΚΑ: Πενταετής παραγραφή για οφειλές – Ποιοι ωφελούνται
- 2
Fuel Pass: Το email που δεν έρχεται ποτέ και μπλοκάρει χιλιάδες αιτήσεις - Πώς να λύσετε το πρόβλημα
- 3
Πρόωρη σύνταξη έως 10 χρόνια νωρίτερα με «άγνωστη» ρύθμιση
- 4
Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν μήνυση κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Ε
- 5
Ο Τσιτσιπάς, ο Αγκάσι και ο πάτος
- 6
Το ψωμί του μέλλοντος: Γενετικά τροποποιημένο σιτάρι μειώνει δραστικά τα επίπεδα καρκινογόνων ουσιών
- 7
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Θα ζήσετε το τελευταίο σας Πάσχα
- 8
«Μετασεισμός» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχεται και 3η δικογραφία στη Βουλή - Απίστευτοι διάλογοι με βουλευτές να κανονίζο
- 9
Βόμβα στις κληρονομιές: Δεν θα πληρώνεις ούτε 1 ευρώ από χρέη
- 10
Κάρλα Μπρούνι: Τρόμαξαν με την εμφάνισή της όταν έφτασε στο δικαστήριο μαζί με τον Σαρκοζί
ΜακΚίσικ: «Ελπίζω ο Σάσα να κάνει το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του»
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο site του Ολυμπιακού πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση στη Σόφια αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 11.000 φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον συμπατριώτη τους Σάσα Βεζένκοφ. Ο ΜακΚίσικ […]
Αταμάν για Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς: «Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό»
Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς, πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε τις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στις δύο οικογένειες. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Πριν από το […]
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Ρεάλ, ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι ο Σάσα Βεζένκοβ θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, τονίζοντας παράλληλα πως ο Ολυμπιακός οφείλει να αφήσει πίσω τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να επικεντρωθεί πλήρως στο επόμενο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Λίγο πριν την αναμέτρηση στη Σόφια (9/4, […]
Κρίσιμη συνάντηση NBA – Euroleague, για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Ο Απρίλιος θα φέρει… εξελίξεις. Το ΝΒΑ αναμένεται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Euroleague εντός της εβδομάδας για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό μονοπάτι για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως τονίζουν Μέσα σαν τη «Gazzetta Dello Sport» και το «Eurosport», όλα είναι έτοιμα […]
Έιντζελ Ρις: Από τα παρκέ σε μία μοναδική διαφήμιση της Victoria Secret
Η Έιντζελ Ρις, πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά, αλλά όχι για τις μπασκετικές της ικανότητες. Η 23χρόνη αθλήτρια του WNBA, άφησε για λίγο στην άκρη το αγαπημένο της άθλημα και πραγματοποίησε την πρώτη της φωτογράφιση ως μοντέλο της Victoria’s Secret. Η φωτογράφιση έλαβε χώρα στα Μπαρμπέιντος, με το περιοδικό να την αποκαλεί «χάλκινη θεά», ενώ […]