Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο στο Βαγιέκας, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά. Ο Μεξικανός μέσος υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα αγωνιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με στόχο να πετύχει κάτι σπουδαίο και να γράψει ιστορία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πινέδα:

Για το αν νιώθει πιο άνετα και αν τον κάνει χαρούμενο το περιβάλλον: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα.

Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερη δυνατό σημείο».

Για το ότι στο Βαγιέκας νιώθουν ότι είναι η πιο σημαντική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ράγιο: «Όχι ξέρουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντι μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο.

Να δώσουμε ένα σπουδαίο θέαμα, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι. Να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι και να πάνε όλα προς το μέρος μας».

Για το ποιος παίκτης τον ανησυχεί από τη Ράγιο: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε παίκτης θα δώσει το καλύτερο δυνατό.

Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, θα παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να αποφύγουμε κάποια λάθη».

Για το αν βοηθήσει τους παίκτες η εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες με εμπειρία που θα μας βοηθήσουν για αύριο. Ο κάθε παίκτης που θα παίξει θα το απολαύσει.

Παίκτες με την εμπειρία του Λούκα ή του Περέιρα έχουν ποιότητα και εμπειρία. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».