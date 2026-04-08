Περίπου 370 Ισπανοί αστυνομικοί θα βρίσκονται σε υπηρεσία για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League, όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo».

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Μαδρίτη από τη Μ. Τετάρτη (8/4) για την αναμέτρηση της Μ. Πέμπτης (9/4, 19:45 Cosmote Sport 2).Ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, γι’ αυτό και θα υπάρξει έντονη αστυνομική παρουσία για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του.

Στα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνονται η απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων με φυσική παρουσία την ημέρα του αγώνα, η δημιουργία ειδικού, ασφαλούς χώρου για τους οπαδούς της ΑΕΚ και ενισχυμένοι έλεγχοι κατά την είσοδο στο γήπεδο.

Το γήπεδο «Βαγιέκας» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με περίπου 800 οπαδούς της ΑΕΚ και πλήρη διάθεση των εισιτηρίων της ισπανικής ομάδας.