Με ένταση και απρόοπτα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός των playoffs της Championship ανάμεσα σε Χαλ και Μίντλεσμπρο στο «Γουέμπλεϊ», με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για την Premier League.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Χαλ δέχθηκε επίθεση από αγνώστους κατά την άφιξή του, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια του λεωφορείου και να προκληθεί αναστάτωση στην ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο όχημα.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως μετέδωσε το Sky Sports, ενώ οι βρετανικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.