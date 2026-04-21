Η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ αναδείχθηκαν ισόπαλες και έμειναν στο 0-0 στο Σέλχαρστ Παρκ, σε ένα ματς χαμηλού ρυθμού για την 33η αγωνιστική της Premier League, με τον Ντίνο Μαυροπάνο να αγωνίζεται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι είχε λίγες καθαρές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, με την Κρίσταλ Πάλας να απειλεί σε δύο περιπτώσεις και τον Χέντερσον να σταματά σημαντική κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 44’.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε ακόμη μία τελική στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά.

Με την ισοπαλία αυτή, η Κρίσταλ Πάλας έφτασε τους 43 βαθμούς, ενώ η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στους 33, διατηρώντας μικρή διαφορά από την Τότεναμ, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Παράλληλα, η Γουλβς υποβιβάστηκε και μαθηματικά στην Championship για πρώτη φορά από τη σεζόν 2017-18.