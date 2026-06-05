Ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, δηλώνοντας με νόημα «Θα τα πούμε το απόγευμα». Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, επιλέγοντας να διατηρήσει τη συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις του. Τα σενάρια για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα εντείνονται, ενώ οι αναφορές σε πρόωρες ή μη εκλογές πληθαίνουν.

Από την Κρήτη, ο Μεσσήνιος πολιτικός απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, παραπέμποντας στην απογευματινή του ομιλία στο Ηράκλειο. Η δήλωσή του προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων για τις προθέσεις του και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανακοινώσεις που θα αναδιαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό.

Λίγες ώρες πριν από τη νέα του παρέμβαση στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Περιφέρεια Κρήτης. Εκεί συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και αγκαλιές, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη προσωπική τους σχέση.

Ερωτηθείς αν πλησιάζει η στιγμή των ανακοινώσεων, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα». Η φράση αυτή αναζωπύρωσε τα σενάρια για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ενόψει των επόμενων εκλογών.