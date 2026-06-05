Βίντεο που δημοσίευσε το CNN αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών από την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Μάρτιο στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, ενώ συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το υλικό δείχνει την έκταση της καταστροφής και προκαλεί ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση του πλοίου μετά το περιστατικό.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, αναφερόταν ότι η φωτιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους» και πως το αεροπλανοφόρο παρέμενε «πλήρως επιχειρησιακό».

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής

Ωστόσο, το βίντεο του αμερικανικού δικτύου παρουσιάζει σοβαρές φθορές στους χώρους διαμονής του πληρώματος. Οι εικόνες δείχνουν κατεστραμμένες κουκέτες, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, οροφές που έχουν υποστεί ζημιές και καλώδια να κρέμονται από τα σημεία που επλήγησαν από τη φωτιά. Στο εσωτερικό διακρίνονται επίσης στάχτες και υπολείμματα καύσης.

Ναύτης που υπηρετούσε στο πλοίο και μίλησε στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας περιέγραψε τις στιγμές της πυρκαγιάς ως εξαιρετικά κρίσιμες. Όπως είπε, επικρατούσε η αίσθηση ότι το πλοίο κινδύνευε σοβαρά, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς. «Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δυσλειτουργία στο σύστημα πυρόσβεσης

Σύμφωνα με τον ίδιο ναύτη, αλλά και με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN, το σύστημα πυρόσβεσης του αεροπλανοφόρου δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ναύτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά με τα διαθέσιμα μέσα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η επίσημη ενημέρωση του Ναυτικού υποβάθμισε τον πραγματικό αντίκτυπο του συμβάντος. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά επηρέασε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου, το οποίο εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Επιπτώσεις και επισκευές

Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι χρειάστηκαν δύο ημέρες προτού το Ford μπορέσει να πραγματοποιήσει ξανά αποστολές. Το αεροπλανοφόρο αναγκάστηκε να καταπλεύσει σε λιμάνι της Ελλάδας για προσωρινές επισκευές.

Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού, απαντώντας στο αμερικανικό μέσο σχετικά με την έκταση των ζημιών και τη δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, ανέφερε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του στόλου

Το USS Gerald R. Ford, αξίας περίπου 13 δισ. δολαρίων, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Από το κατάστρωμά του έχουν απογειωθεί επανειλημμένα μαχητικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών στόχων.

Το πλοίο εντάχθηκε επισήμως σε υπηρεσία το 2017 και αποτελεί το νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα 11 αεροπλανοφόρα του αμερικανικού στόλου. Η τελευταία ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε τον Μάιο, με την επιστροφή του στη ναυτική βάση του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια