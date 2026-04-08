Μια κορυφαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση τραβά τα βλέμματα στα προημιτελικά του UEFA Champions League, με το MEGA να μεταδίδει ζωντανά στις 22:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνακαι Ατλέτικο Μαδρίτης, στον πρώτο αγώνα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Μπαρτσελόνα προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση και τη νίκη με 7-2 απέναντι στη Νιούκαστλ στη φάση των «16», ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης εξασφάλισε την παρουσία της στους «8» αφήνοντας εκτός την Τότεναμ. Η ισπανική αυτή «μονομαχία» αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστική, με ένταση και υψηλό επίπεδο θεάματος για τους φίλους του ποδοσφαίρου.