Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον δύο διαμερισμάτων σε οικοδομή, σκορπίζοντας πανικό στη γειτονιά.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Ν. Καζαντζάκη στα Δεμένικα Πάτρας, όπου ο δράστης προσέγγισε διώροφη οικοδομή και πυροβόλησε προς τις μπαλκονόπορτες δύο σπιτιών. Οι σφαίρες προκάλεσαν ζημιές στις επιφάνειες των πορτών, ενώ οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία σύμφωνα με το tempo24.news.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και εναντίον ενός αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του ενός ενοίκου. Από τα πυρά καταστράφηκε το τζάμι της πόρτας του οχήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε σφαίρες από αεροβόλο όπλο και συνέλεξαν στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε βάρος του άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, για άσκοπους πυροβολισμούς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.