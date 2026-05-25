«Μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής θα απαντήσουμε θεσμικά ως κυβέρνηση και σε όλα. Με βάση τις διαρροές όμως προκαλείται ευλόγως απορία – και πολλές απορίες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως είπε «Το ένα θέμα αφορά την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών. Εδώ είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Το δεύτερο, η περιβόητη νομοθέτηση. Η πρόθεση για αυτή τη νομοθέτηση ήταν γνωστή και ειδικώς και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενισχύει την διερεύνηση υποθέσεων που σε περίπτωση κακουργήματος εκεί που θα οριζόταν τακτικός δικαστής πρωτοδίκης, θα ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής. Είναι κρυστάλλινα τα νομικά δεδομένα».

Με την επιστολή η Λάουρα Κοβέσι ζητά ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου. Αφορμή αποτέλεσαν, όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και η απόφαση για την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων .

Συγκεκριμένα, με βάση επίσημη ανακοίνωση, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Αιρεσιμότητας), επισημαίνοντας τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις με αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα.

«Η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της EPPO στις 12 Νοεμβρίου 2025, για ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία βάσει του άρθρου 4(3) της ΣΕΕ.