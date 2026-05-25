Το παραπεμπτικό που παρουσιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό. Παιδίατρος εμφανίζεται να συνταγογραφεί εξετάσεις για γυναίκα ασθενή γεννημένη το 1946, με διάγνωση «διαταραχές της καρδιακής συχνότητας».

Ωστόσο, ανάμεσα στις εξετάσεις περιλαμβάνεται μικροσκοπική εξέταση σπέρματος, ενώ η ίδια ακριβώς εξέταση — ανοσοκαθήλωση ορού —έχει καταχωρηθεί πέντε φορές στο ίδιο παραπεμπτικό.

Το αποτέλεσμα; Η συνολική αξία του φτάνει τα 159,18 ευρώ, χωρίς να υπάρχει «κόφτης» κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΡΓΙ, το συγκεκριμένο παραπεμπτικό δημιουργήθηκε δοκιμαστικά και στη συνέχεια ακυρώθηκε, προκειμένου να αποδειχθεί τι μπορεί σήμερα να… περάσει μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι εργαστηριακοί ιατροί υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην έκδοση τέτοιων παραπεμπτικών, αλλά επεκτείνεται και στην αποζημίωσή τους, καθώς — όπως αναφέρουν — αντίστοιχες περιπτώσεις με εμφανείς ασυνέπειες μπορούν να εκτελεστούν και να αποζημιωθούν κανονικά.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για πλήρη απουσία ουσιαστικού ελέγχου στη συνταγογράφηση και συνδέει το πρόβλημα με το clawback, υποστηρίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη δημιουργία δαπάνης μεταφέρεται τελικά στους εργαστηριακούς γιατρούς και τα διαγνωστικά εργαστήρια. Και αναδεικνύει ως βασικά αιτήματα τα εξής: «Πραγματικός έλεγχος της συνταγογράφησης στην πηγή και πλήρης κατάργηση του clawback. Κάθε νόμιμα εκτελεσμένη ιατρική πράξη πρέπει να πληρώνεται».

Δείτε ΕΔΩ το παραπεμπτικό που παρουσιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ)