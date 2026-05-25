Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από μάχη με τη σπάνια νόσο ALS.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού άφησε πίσω του έντονη παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την απώλειά του να προκαλεί συγκίνηση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η ΕΠΟ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό και θλίψη.

Συλλυπητήρια για τον Παρασκευά Άντζα Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή… pic.twitter.com/HbYWDjAOX8 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) May 25, 2026

Η ανακοίνωση:

«Συλλυπητήρια για τον Παρασκευά Άντζα

