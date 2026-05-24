Σε αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες», χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη για «κραυγαλέα σκάνδαλα» που, σύμφωνα με το κόμμα, «προσπαθεί να συγκαλύψει».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει την ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με τη στεγαστική πολιτική και την Υγεία, ενώ τον κατηγορεί για «αφωνία» απέναντι στην ακρίβεια, την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και τα «βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla».

Επικρίσεις για τη στεγαστική πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”», την ώρα που –όπως σημειώνει– «όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχός του, το “Σπίτι μου Ι”, αποτελούν παταγώδη αποτυχία». Από τις 165.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά, οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε μόλις 13.440, δηλαδή ποσοστό 8,2%.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες σε νέους ανθρώπους και οικογένειες που ασφυκτιούν από τα ενοίκια και τη στεγαστική κρίση», χωρίς να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους ή ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος. Επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ε.Ε. ως προς τον πληθωρισμό των ενοικίων και διαθέτει «μηδενική δημόσια δαπάνη για στέγη», όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 0,7% του ΑΕΠ.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημόσιες επενδύσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση ενοικίων και στήριξη των νέων ανθρώπων, όχι τραπεζικά δάνεια για αγορά παλαιών κατοικιών», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός «επιδοτεί την ακρίβεια στα ακίνητα» με τις πολιτικές του.

Κριτική για την κατάσταση στην Υγεία

Αναφερόμενος στον τομέα της Υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι «οι ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας είναι θετικές», ωστόσο υπογραμμίζει ότι «οι τοίχοι και τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν τους ασθενείς». Κάνει λόγο για δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και επισημαίνει ότι ακόμη και στην Αττική υπάρχουν χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 30% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι έχει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 13%. «Οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει το κόμμα, προσθέτοντας ότι «οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα δεν έχουν προηγούμενο».

Ακρίβεια και οικονομική πίεση στα νοικοκυριά

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν είπε λέξη για την ακρίβεια», σημειώνοντας πως «ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης». Αναφέρει ότι «έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, καθώς τα εισοδήματά τους επαρκούν για 18-20 ημέρες». «Η θλιβερή αυτή πραγματικότητα δεν ξεπερνιέται ούτε με κροκοδείλια δάκρυα ούτε με τα κάθε είδους pass», προσθέτει.

Αναφορά στην επιστολή Κοβέσι και στο κράτος δικαίου

Το κόμμα επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός «δεν είπε κουβέντα για την πρόσφατη επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στην Κομισιόν για την Ελλάδα», η οποία, όπως τονίζεται, «θέτει ευθέως την απειλή αιρεσιμότητας ως προς τη χρηματοδότηση της χώρας». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «παρεμποδίζει τη λειτουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής» με στόχο τη συγκάλυψη του «σκανδάλου των υποκλοπών».

Αντίδραση για τη στάση απέναντι στο Ισραήλ

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «ντροπιαστική» την «αφωνία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του» απέναντι στις «αθλιότητες του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ». Υπενθυμίζει ότι «ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταδίκασαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla», με τη Γαλλία να προχωρά σε απαγόρευση εισόδου του συγκεκριμένου υπουργού και να ζητά κυρώσεις από την Ε.Ε. κατά του Ισραήλ.

«Αυτά παθαίνει κανείς όταν η πάση θυσία ταύτιση με το καθεστώς Νετανιάχου αποτελεί δόγμα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.