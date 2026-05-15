Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (13/5) στην πλατεία της οδού Μίνωος στο Ψαροφάι της Πάτρας, λίγο μετά τις 8:00, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών φέρονται να έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και μικρά παιδιά που βρίσκονταν στην πλατεία. Μία μητέρα ειδοποίησε έντρομη την Αστυνομία, καθώς οι ανήλικοι δεν σταμάτησαν, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Στο σημείο έφτασαν άμεσα τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ένα περιπολικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν σε προσαγωγή ανηλίκων.

Η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά χρήσης ναρκωτικών, με αναφορές ακόμη και για εύρεση συριγγών. Εκτός από τα ναρκωτικά, στην πλατεία σημειώνονται συχνά επεισόδια και τραυματισμοί, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Όπως αναφέρουν ειδικοί, πολλοί νέοι στην Πάτρα θεωρούν εσφαλμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη» ή «καθαρή» ουσία σε σύγκριση με την ηρωίνη, παρά το γεγονός ότι η χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιους θανάτους από ανακοπή ή έμφραγμα.

Όπως επισημαίνει το tempo24.news, στο ίδιο ακριβώς σημείο πραγματοποιήθηκε το 2024 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών, οργανωμένος οπαδός, εντοπίστηκε σε σπίτι στην οδό Μίνωος, ενώ καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.