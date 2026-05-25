Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί: Επτά κάτοχοι Conference League στην ενδάδα. Οκτώ με τον Εσε από τον πάγκο. Συν Μπιανκόν και Ζέλσον Μαρτίνς, μέλη και εκείνοι της ομάδας του 2024 που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέλαβε. Δέκα από τους δεκαπέντε, στο 1-1 με την ΑΕΚ. Στο τελευταίο δείγμα γραφής του Ολυμπιακού στη σεζόν που πέρασε. Το σημειώνεις. Το κρατάς. Και αν μη τι άλλο προσδοκάς στο αυτονόητο. Να το συγκρίνεις με το επόμενο. Οταν θα έρθει η ώρα της επόμενης Super League αφετηρίας.

Ειδικά σε μια συγκυρία που όλα συνηγορούν ότι έρχεται μακρύ και θερμό καλοκαίρι. Σαν μετάβαση από μια προηγούμενη εποχή στην επόμενη. Το ρόστερ που έκλεισε τη σεζόν την περασμένη Κυριακή (17/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ρόστερ που θα δώσει το δικαίωμα στον βάσκο προπονητή να κάνει πράξη τη βασική του επιθυμία. Να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές. Στον μέσο όρο ηλικίας. Στα χαρακτηριστικά. Σε όλα όσα εκείνος πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσουν το project στον επόμενο κύκλο του.

Πήρε το Conference League, όλους τους ελληνικούς τίτλους και είχε μια ενδιαφέρουσα επιστροφή στο Champions League o προηγούμενος. Επειτα από δυόμισι χρόνια όμως και μετά την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος, μοιάζει να έφτασε το πλήρωμα του χρόνου.

Τρεις ώρες

Εμειναν μαζί σχεδόν τρεις ώρες το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον προπονητή – και τον ατζέντη του Ινιάκι Ιμπάνιεθ – πριν ανηφορίσουν στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό του μπάσκετ (F4). Και σε αυτή τη συνάντηση, όταν έκλεισε η κουβέντα του απολογισμού, άνοιξε εκείνη για το πώς ο Ολυμπιακός 2026-27 θα είναι μια άλλη ομάδα.

Είχε έτοιμη μια έκθεση ο Βάσκος για το ρόστερ που έκλεισε τη σεζόν. Είχε καταπιαστεί ξεχωριστά και με εκείνους που ανήκουν στο κλαμπ αλλά αγωνίζονταν ως δανεικοί σε άλλες ομάδες. Και από εκεί ήρθαν οι πρώτες ειδήσεις. Παράδειγμα, ο Μεντιλίμπαρ φέρεται να υποστήριξε πως από όλους τους δανεικούς επιθυμεί μόνο μια επιστροφή. Αυτή του Ρομάν Γιάρεμτσουκ (5 γκολ και 1 ασίστ σε 12 συμμετοχές με τη Λυών από τα τέλη Γενάρη).

Η εξαίρεση του Γιάρεμτσουκ

Γιατί, ο Γιάρεμτσουκ; Για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά (πίεση στην μπάλα, δύναμη, ύψος) που τον είχαν κατοχυρώσει πέρσι τέτοια εποχή στον τέλειο 12ο παίκτη. Η επόμενη ιδέα του προπονητή για το «9» έχει κάτι από τα προηγούμενα: Ο Ελ Κααμπί, ο Ουκρανός και ένας ακόμη για τρίτος – ο Ολυμπιακός έχει ακόμη τα συμβόλαια των Ταρέμι, Κλέιτον, Μπετανκόρ στο συρτάρι του.

Αντίστοιχα πάντα με βάση όσα φέρεται να έχει κατά νου ο 65χρονος προπονητής οι Ερυθρόλευκοι πάνε για: αριστεροπόδαρο στόπερ – πίσω από τον Πιρόλα – αλλά και δεξιοπόδαρο –πίσω από τον Ρέτσο καθώς πέραν του Καλογερόπουλου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Μπιανκόν. Ψάχνουν για δύο δεξιά μπακ καθώς ο Κοστίνια πάει Μπράιτον – «κλείνει στα 12 εκατ. ευρώ», λένε με σιγουριά οι Αγγλοι – και ο Ροντινέι είναι για τον προπονητή στο rotation των εξτρέμ.

Αλλη άμυνα

Αντίστοιχα από τις κουβέντες που προηγήθηκαν στον Ρέντη ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «ξεμπερδέψει» από την εξίσωση δύο ξένοι στο αριστερό μπακ, άρα ένας εκ των Ορτέγκα ή Μπρούνο θεωρητικά αν φέρει ικανοποιητική πρόταση θα συνεχίσει άλλου την καριέρα του. Και είναι και οι δύο τερματοφύλακες πίσω από τον – πολυσυζητημένο ήδη στα μεταγραφικά μονοπάτια – Τζολάκη (ο Θάνος Παπαδούδης αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πρώτες μεταγραφές καλύπτοντας το 50% της αποχώρησης των Πασχαλάκη και Μπότη). Αρα πριν από τα μισά του γηπέδου μπορεί να προκύψουν εύκολα 7 μεταγραφές: 2 τερματοφύλακες, 2 στόπερ, 2 δεξιά μπακ, 1 αριστερό μπακ.

Ο «δήμιος» της ΑΕΚ και ο Ντάνι Γκαρθία

Στην πατρίδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπάρχει και επιπλέον κουβέντα για τους Ερυθρόλευκους. Πρώτον διότι υποστηρίζουν ότι ο προπονητής ζήτησε την ανανέωση συμβολαίου για μια ακόμη χρονιά του Ντάνι Γκαρθία που χθες είχε γενέθλια κλείνοντας τα 36 του χρόνια. Και κατ’ επέκταση γιατί ο Ινιάκι Ιμπάνιεθ φέρεται να έχει προτείνει στον Μεντιλίμπαρ τον Ουνάι Λόπεθ.

Τον 31χρονο κεντρικό χαφ που με 42 ματς φέτος με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ανοίγει τα φτερά του για υψηλότερες πτήσεις. Σκόραρε κόντρα στην ΑΕΚ και μεθαύριο θα παίξει στον τελικό του Conference League όπου η Ράγιο αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας. Ενα κλασικό ισπανικό «8άρι» που μπορεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο ρυθμού που αρέσει στον Μέντι. Και Ντάνι Γκαρθία και Ουνάι Λόπεθ δηλαδή; Γιατί όχι, αν οι Ιβηρες έχουν δίκιο;

Φορτούνης και Χιλ

Και στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου; Εκεί όλα μοιάζουν να ξεκινούν από την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.

Ο αρχηγός έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ δύο φορές για το ενδεχόμενο επιστροφής του. Θέλει πολύ να φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα. Δεν θα κάνει εντύπωση αν είναι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στον Ρέντη. Κάποιος που η ικανότητά του σε δημιουργία και εκτέλεση αυτομάτως αλλάζει μια σειρά από «δείκτες» γύρω από τον μπελά των τελευταίων μηνών.

Το γκολ που τόσο έλειψε. Με Φορτούνη, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς στην ευθεία πίσω από τον φορ ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και εκεί τουλάχιστον έναν winger πρώτης γραμμής. Και βέβαια υπάρχει και ο Αντρέ Λουίς για τον οποίο πάντως ήδη μια σειρά από ομάδες είναι με το… δάχτυλο στη σκανδάλη

Με την ευκαιρία; Η Τζιρόνα υποβιβάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ισπανία – μαζί με τον Οβιέδο του Νταβίντ Κάρμο που μάλλον δεν του πήγε καλά η ισπανική του εμπειρία. Γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον όμως ο υποβιβασμός της Τζιρόνα;

Μα γιατί στο μπλοκάκι του Μεντιλίμπαρ έχει μόνιμη θέση ο Μπράιαν Χιλ. Ο 25χρονος διεθνής ισπανός winger που το καλοκαίρι του ’21 αγοράστηκε με 25 εκατ. ευρώ από την Τότεναμ. Τον πήρε η Χετάφε πέρσι με 6 εκατ. ευρώ από τους Λονδρέζους, αλλά είναι απίθανο να τον κρατήσει στη δεύτερη κατηγορία.

Μια κλασική επιλογή για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Μεντιλίμπαρ γύρισε στην πατρίδα του το Σάββατο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης του έδωσε για πολλοστή φορά το δικαίωμα να πάρει εκείνος όλες τις αποφάσεις. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν ό,τι ακολουθεί για τον επόμενο μήνα. Στην πρώτη μεγάλη ενότητα του σχεδιασμού για τον Ολυμπιακό της σεζόν 2026-27.