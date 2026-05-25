Η τραγική είδηση του εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη νεκρού στην περιοχή Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα δυστυχημάτων στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας.

Ο άτυχος νεαρός είχε ξεκινήσει μόνος του για τον Μύτικα, και παρά τις προειδοποιήσεις άλλων ορειβατών για τον ανεπαρκή εξοπλισμό του, συνέχισε την πορεία του. Μετά από τετραήμερη γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΜΑΚ, διασωστών και εθελοντών, η σορός του εντοπίστηκε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο το ίδιο σκληρό ερώτημα: Γιατί ένας από τους πιο δημοφιλείς παγκοσμίως προορισμούς μετατρέπεται τόσο συχνά σε θανάσιμη παγίδα;

Νεκροί και τραυματίες

Ο Όλυμπος δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των αρχών, τις τελευταίες δεκαετίες δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλαγιές του. Στατιστικά, μέσα σε περίπου 70 χρόνια έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 60 νεκροί.

Τα δύο τρίτα των θυμάτων είναι Έλληνες, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο αφορά ξένους υπηκόους, κυρίως Γερμανούς, Τσέχους, Βούλγαρους και Πολωνούς, που υποτιμούν τις ιδιαιτερότητες του βουνού. Παράλληλα, κάθε χρόνο σημειώνονται δεκάδες μικροτραυματισμοί ή σοβαρά περιστατικά που απαιτούν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρων.

Μόνο τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, όπου η επισκεψιμότητα ξεπερνά τα 1.000 άτομα, οι κλήσεις για βοήθεια λόγω πτώσεων, εξάντλησης ή χαμένου προσανατολισμού είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Πού παραμονεύει ο κίνδυνος;

Αν και τα μονοπάτια του Ολύμπου μέχρι τα πρώτα καταφύγια είναι εξαιρετικά βατά και καλοσυντηρημένα, η κατάσταση αλλάζει δραματικά όσο πλησιάζει κανείς στις ψηλές κορυφές.

Τα περισσότερα δυστυχήματα εντοπίζονται στο Λούκι του Μύτικα και την Κακόσκαλα, που αποτελούν τα τελευταία μέτρα πριν την κορυφή. Πρόκειται για απότομα, σαθρά περάσματα με μεγάλη κλίση, όπου μια απλή απώλεια ισορροπίας οδηγεί σε ελεύθερη πτώση εκατοντάδων μέτρων. Εξίσου επικίνδυνο σημείο είναι το Λούκι του Στεφανιού, λόγω της έντονης ολισθηρότητας όταν υπάρχει παγετός ή υπολειπόμενο χιόνι.

Επίσης, στα Ζωνάρια, την περιοχή κάτω από τις κορυφές, σημειώνονται συχνά κατολισθήσεις βράχων ή πτώσεις ορειβατών που έχασαν το μονοπάτι λόγω ομίχλης, ενώ η Χαράδρα Ξερολάκκι και η Κόψη Μπαρμπαλιά αποτελούν απομονωμένα περάσματα όπου ο χειμερινός καιρός δημιουργεί συνθήκες απόλυτου κινδύνου.

Απροετοίμαστοι

Οι ειδικοί της ορεινής διάσωσης εντοπίζουν τις αιτίες των δυστυχημάτων σε συγκεκριμένους παράγοντες. Πρώτος και κυριότερος είναι η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς πολλοί ανεβαίνουν στις κορυφές σαν να κάνουν απλό περίπατο.

Η απουσία κράνους αποδεικνύεται μοιραία, καθώς ακόμα και μια μικρή πέτρα που θα πέσει από ψηλά μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων και θανάσιμη πτώση.

Επιπλέον, η υποτίμηση του καιρού παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού ο Όλυμπος έχει το δικό του μικροκλίμα και μέσα σε λίγα λεπτά η ηλιοφάνεια μπορεί να μετατραπεί σε βίαιη καταιγίδα, πυκνή ομίχλη ή σφοδρή χαλαζόπτωση. Τέλος, η άγνοια, η υπερεκτίμηση δυνάμεων και η μοναχική ανάβαση οδηγούν συχνά σε λάθος αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή της κόπωσης.

Μαύρες σελίδες στην ιστορία του βουνού

Πέρα από το πρόσφατο τραγικό συμβάν με τον 25χρονο Ισπανό, ο Όλυμπος έχει σημαδευτεί από μεγάλες τραγωδίες στο παρελθόν. Τον Δεκέμβριο του 1976 καταγράφηκε η χειρότερη ορειβατική τραγωδία στην Ελλάδα, όταν έξι έμπειροι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφότου εγκλωβίστηκαν σε σφοδρή χιονοθύελλα, με την επιχείρηση ανάσυρσης των σορών τους να συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1999, τρεις κορυφαίοι και έμπειροι Θεσσαλονικείς αναρριχητές, σκοτώθηκαν πέφτοντας σε χαράδρα βάθους 700 μέτρων στη θέση Κόψη Μπαρμπαλιά, κατά τη διάρκεια χειμερινής ανάβασης.

Ο Όλυμπος δεν είναι ένα απλό τουριστικό αξιοθέατο, αλλά ένα ζωντανό, απαιτητικό και συχνά αμείλικτο βουνό.

Η ομορφιά του μαγεύει, αλλά οι κορυφές του απαιτούν σεβασμό, άριστη φυσική κατάσταση, πλήρη ορειβατικό εξοπλισμό με κράνος, κατάλληλα παπούτσια και ρούχα για κακοκαιρία, και πάνω απ’ όλα, τη σύνεση να κάνει κανείς πίσω όταν το βουνό προειδοποιεί.