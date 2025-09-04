Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, οι πυροσβέστες τη μετέφεραν από μονοπάτι κοντά στο Σπήλαιο Αγίου Διονυσίου μέχρι την Παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες από τις Υπηρεσίες Λιτοχώρου, Κατερίνης και την 2η ΕΜΑΚ.