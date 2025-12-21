Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί στον Όλυμπο, όπου οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισαν άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε ορεινό και δύσβατο σημείο, κοντά στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, αφού είχε ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο αλλοδαπός, υπήκοος Μολδαβίας κατά δήλωσή του, εντοπίστηκε από στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να τον προσεγγίσουν.

Ο άνδρας είναι σε καλή κατάσταση και περπατά. Όλοι επιστρέφουν πεζή σε ασφαλές σημείο, όπου υπάρχει πρόσβαση οχημάτων, ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Ο ορειβάτης είχε ειδοποιήσει τα ξημερώματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έναρξη της επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, ενισχύοντας τις προσπάθειες των διασωστών.