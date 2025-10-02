Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες, με ισχυρές βροχές και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στις κορυφές του Ολύμπου. Σύμφωνα με το meteoclub, η χιονόπτωση σημειώθηκε σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων, ενώ στην κορυφή υπήρξε και χιονόστρωση.

Μάλιστα, σταδιακά η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν και το πρωί της Πέμπτης έφτασε στους -1, με την ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη.

Δεν πρόκειται για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς οι χιονοπτώσεις στον Όλυμπο στις αρχές Οκτωβρίου είναι συνηθισμένες, ενώ άλλες χρονιές έχει χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα του βουνού.