Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες αλλά και περιορισμένες χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από την Πέμπτη (2/10) το πρωί από τα δυτικά και στη συνέχεια η μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει και την υπόλοιπη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνική δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι «αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!».

Ο καιρός την Τετάρτη (1/10)

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντροανατολική και νότια Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και στη Μακεδονία και τα Επτάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.