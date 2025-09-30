Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στα περισσότερα ηπειρωτικά και, συγκεκριμένα, στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στις Σποράδες, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη, αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις με περιόδους μερικής ηλιοφάνειας, ενώ από το πρωί και κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές. Στα παράκτια της κεντρικής Μακεδονίας και την ανατολική Πελοπόννησο είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Στα δυτικά ηπειρωτικά (Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος) και το Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Στη συνέχεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα συνοδευτούν από σποραδικές καταιγίδες.

Αντίθετα, στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ήπιοι άνεμοι και φθινοπωρινές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, που στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 24 βαθμών, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς.

Παροδικές βροχές στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, δίνοντας και ασθενείς βροχές σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι 2 με 4 μποφόρ.

Βροχές στη Θεσσαλονίκη, περισσότερες από τη νύχτα

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ στα παράκτια τμήματα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20, τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς και ασθενείς 2 με 3 μποφόρ.

Νέα κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή

Από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, μια νέα διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλα ύψη βροχής, ενώ ταυτόχρονα θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στα πελάγη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρο άνω των 1500 μέτρων.

Από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, οι πρώτες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Μέχρι το τέλος της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Την Παρασκευή το πρωί, οι πιο ισχυρές καταιγίδες θα εντοπίζονται στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ βροχές, αλλά με πιο ήπια ένταση, θα συνεχιστούν στις περισσότερες περιοχές. Σταδιακά έως το βράδυ της Παρασκευής, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να παραμείνουν μόνο τοπικές βροχές το Σάββατο.

Και η Αττική θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις περιοχές που θα δεχτούν τα εντονότερα φαινόμενα, καθώς και για τη διάρκεια τους, θα μπορούν να δοθούν αύριο με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.