Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά — Θράκη, ανατολική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησος — καθώς και στις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα στη δυτική Κρήτη, αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά περιόδους θα σημειωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις κατά τόπους.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν και λίγες ομίχλες.

Ήπιοι βόρειοι άνεμοι με τοπικές ενισχύσεις στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά θα ενισχυθούν έως και τα 6 μποφόρ.

Σταθερές θερμοκρασίες με ήπιες μέγιστες

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικά μέγιστες τιμές που θα αγγίξουν τους 26 με 27 βαθμούς.

Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με τάση στα ανατολικά να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο κατά τόπους και κατά περιόδους θα εμφανιστούν νεφώσεις πιο αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, για να στραφούν στη συνέχεια σε μεταβλητούς ασθενείς από το μεσημέρι.

Η τάση των επόμενων ημερών

Η τάση δείχνει ότι οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στη χώρα όλη την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, με διακυμάνσεις στην ένταση και την έκταση των φαινομένων, ενώ από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου καθώς και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα μας επηρεάζει μία νέα διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές και θα συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν οι μέρες, θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς και πότε και για πόσο θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα.